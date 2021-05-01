Анатолий Вассерман: Ключевая задача государства – обеспечить гражданам достойные условия труда

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Знаменитый участник интеллектуальных игр, аналитик Анатолий Вассерман заявил, что обеспечение гражданам достойных условий труда, высокого заработка и благоустроенной жизни - одна из ключевых задач государства. По его словам, благодаря использованию информационных технологий в России можно создать систему, которая будет гарантировать максимально эффективное использование ресурсов страны. «Это в свою очередь упростит организацию деятельности по справедливому принципу «от каждого по способностям» и обеспечит распределение всех доходов хозяйства по столь же справедливому принципу «каждому по труду». Ведь едва ли не главная задача государства — обеспечить гражданам достойные условия труда, высокий заработок, благоустроенную жизнь», - заявил Анатолий Вассерман на своей онлайн-лекции «Чем капитализм хуже социализма».

Аналитик, который в последнее время пропагандирует новую социально-экономическую модель «Социализм 2.0», уверен, что Россия оказалась на пороге формирования конкурентоспособной «экономики знаний», в которой материальные ресурсы будут лишь инструментом для приложения усилий разума. Потому важно поощрять молодых ученых за перспективные или внедренные разработки и премировать их суммами, сопоставимыми с теми, что предлагаются за рубежом.