Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
18:10 05.05.2021
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Иллюстрация пресс-службы
правительства Московской области
Для заказа бесплатного такси участнику войны или его представителю нужно обратиться в колл-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6, назвать ФИО и год рождения. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Московской области. После оформления заказа на мобильный телефон придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом авто. Заказать такси можно с 4 мая.
Более подробно - на mtdi.mosreg.ru.
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