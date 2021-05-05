Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси

18:10

Иллюстрация пресс-службы

правительства Московской области



Бесплатное такси для ветеранов – такой подарок участникам Великой Отечественной войны из Подмосковья сделали правительство региона и «Яндекс». С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды ВОВ, зарегистрированные в Московской области, смогут свободно ездить на такси по всей области и Москве – в медучреждения, органы соцзащиты, на дачу или с другими целями. При этом можно отправиться с сопровождающими или родственниками. Число поездок не ограничено, но общий лимит за 3 дня не должен превышать 1,5 тыс. руб.

Для заказа бесплатного такси участнику войны или его представителю нужно обратиться в колл-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6, назвать ФИО и год рождения. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Московской области. После оформления заказа на мобильный телефон придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом авто. Заказать такси можно с 4 мая.

Более подробно - на mtdi.mosreg.ru.







