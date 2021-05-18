0
0
91
НОВОСТИ

Российский и японский спутники могут оказаться 19 мая на орбите в 200 метрах друг от друга

20:40 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 (Россия) и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться на расстояние 200 метров утром 19 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты "Канопус-В" № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м", - отметили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 18.05.2021
Великобританию предложили внести в список недружественных стран
0
71
20:00 18.05.2021
Байден заявил Нетаньяху о поддержке прекращения огня, но не просил его об этом - Белый дом
0
167
19:20 18.05.2021
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
0
217
19:08 18.05.2021
В Пензе по инициативе Сбера появилась названная в честь поэтессы Ларисы Яшиной улица
0
186
18:40 18.05.2021
В России с начала года на треть сократилось число поставленных на учет мигрантов - МВД
0
229
18:00 18.05.2021
Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"
0
272
17:32 18.05.2021
Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками
0
286
17:12 18.05.2021
В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ
0
347
17:00 18.05.2021
Соглашения по ценам на сахар и масло продлевать не планируется - Минсельхоз
0
345
16:32 18.05.2021
Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
0
367

Возврат к списку