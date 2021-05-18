Российский и японский спутники могут оказаться 19 мая на орбите в 200 метрах друг от друга

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 (Россия) и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться на расстояние 200 метров утром 19 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты "Канопус-В" № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м", - отметили в пресс-службе.