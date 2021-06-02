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НОВОСТИ

Трамп уверен в восстановлении президентских полномочий до августа - СМИ

10:20 02.06.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что его восстановят в должности главы государства до августа текущего года, сообщила журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман на своей странице в Twitter.

«Трамп говорил ряду людей, с которыми контактировал, что он ожидает восстановления [на посту президента] к августу», — написала журналистка.

При этом Хаберман скептически отнеслась к подобным высказываниям бывшего американского лидера, отметив, что политическая система США «так не работает».

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что в Соединенных Штатах непременно «должен произойти» военный переворот по образцу Мьянмы.

Республиканец Дональд Трамп был президентом США с 2016 года, однако на выборах главы государства в 2020 году он уступил кандидату Демократической партии Джо Байдену. Трамп продолжительное время не признавал результаты голосования, обвиняя демократов в их фальсификации.  Газета.Ru

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