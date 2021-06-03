Евгений Ройзман заявил, что не намерен эмигрировать
12:20 03.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен эмигрировать. В интервью порталу Znak.com политик сказал, что лично для себя считает важным оставаться в России, несмотря на существующие риски.
По его словам, любой его отъезд будет расценен как бегство, чего он не может себе этого позволить.
Как сказал Ройзман, он готов к возможному аресту, у него даже собран «арестный рюкзак». Эхо Москвы
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