Евгений Ройзман заявил, что не намерен эмигрировать

12:20 Источник: Эхо Москвы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен эмигрировать. В интервью порталу Znak.com политик сказал, что лично для себя считает важным оставаться в России, несмотря на существующие риски.

По его словам, любой его отъезд будет расценен как бегство, чего он не может себе этого позволить.

Как сказал Ройзман, он готов к возможному аресту, у него даже собран «арестный рюкзак». Эхо Москвы