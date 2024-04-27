Никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы сейчас нет, поэтому специальная военная операция продолжается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.