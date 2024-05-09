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Анталья планирует принять более 17 млн туристов за год

09:25 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический сезон в Анталье начался с рекордов, за четыре месяца ее посетили свыше 2 млн туристов. По итогам года в средиземноморской курортной провинции планируют принять более 17 млн туристов, сообщил глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу.

Согласно данным ассоциации, в 2023 году в Анталье отдохнули 15,7 млн иностранцев, что на 2,7% больше, чем в рекордном для нее 2019 году (15,3 млн). Анталью в прошлом году посетили почти 3,5 млн россиян. В AKTOB ранее сообщали, что в этом году планируют минимум 10-процентный рост посещаемости курорта российскими туристами.

По словам Кавалоглу, с начала сезона отмечен 20-процентный спад посещаемости Антальи туристами из России. «В начале сезона русские были впереди, однако сейчас их обошли немцы. На немецком рынке у нас рост в 20%. <…> На российском рынке фиксируются потери в размере 20%», — сказал глава ассоциации газете Hurriyet, не назвав причин спада турпотока из России.

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