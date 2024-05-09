Анталья планирует принять более 17 млн туристов за год
09:25 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным ассоциации, в 2023 году в Анталье отдохнули 15,7 млн иностранцев, что на 2,7% больше, чем в рекордном для нее 2019 году (15,3 млн). Анталью в прошлом году посетили почти 3,5 млн россиян. В AKTOB ранее сообщали, что в этом году планируют минимум 10-процентный рост посещаемости курорта российскими туристами.
По словам Кавалоглу, с начала сезона отмечен 20-процентный спад посещаемости Антальи туристами из России. «В начале сезона русские были впереди, однако сейчас их обошли немцы. На немецком рынке у нас рост в 20%. <…> На российском рынке фиксируются потери в размере 20%», — сказал глава ассоциации газете Hurriyet, не назвав причин спада турпотока из России.
НОВОСТИ
- 10:20 09.05.2024
- Несмотря на холод участники парада переоделись в летнюю форму
- 10:10 09.05.2024
- Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы
- 09:45 09.05.2024
- В Литве на месте демонтированных воинских мемориалов дежурит полиция
- 09:40 09.05.2024
- Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года
- 09:30 09.05.2024
- Пожар на нефтебазепод Анапой, возникший после падения БПЛА, ликвидирован
- 22:24 08.05.2024
- Председатель КНР прибыл с государственным визитом в Венгрию
- 20:20 08.05.2024
- Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая - Росавиация
- 19:50 08.05.2024
- Армения готова к активному взаимодействию со всеми странами ЕАЭС - Пашинян
- 19:25 08.05.2024
- Министр торговли США: Мы не пытаемся перерезать всю торговлю технологиями с Китаем
- 18:35 08.05.2024
- Глава Пентагона: Мы вынуждены покинуть Нигер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать