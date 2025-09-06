Польские фермеры снова не пускают украинские грузовики через пункт пропуска «Медыка — Шегини»
14:20 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские фермеры в очередной раз заблокировали движение для украинских грузовиков через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
«Сегодня в 12:50 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) польские митингующие перекрыли движение перед КПП „Медыка“ (напротив украинских „Шегинь“)», — говорится в сообщении погранслужбы в телеграм-канале. Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска.
Отмечается, что ограничения движения применяются к грузовикам, блокада может длиться более 6 часов. В настоящее время в очереди на выезд с Украины в Польшу стоит 681 грузовик, на въезд в страну около 100.
НОВОСТИ
- 13:30 06.09.2025
- На аукцион выставлена первая скрипка Альберта Эйнштейна
- 12:43 06.09.2025
- 8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»
- 12:37 06.09.2025
- В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
- 12:15 06.09.2025
- Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
- 10:30 06.09.2025
- Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
- 09:30 06.09.2025
- В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
- 09:10 06.09.2025
- В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
- 09:05 06.09.2025
- AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
- 09:00 06.09.2025
- На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
- 22:46 05.09.2025
- Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать