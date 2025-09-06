0
0
158
НОВОСТИ

Польские фермеры снова не пускают украинские грузовики через пункт пропуска «Медыка — Шегини»

14:20 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры в очередной раз заблокировали движение для украинских грузовиков через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«Сегодня в 12:50 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) польские митингующие перекрыли движение перед КПП „Медыка“ (напротив украинских „Шегинь“)», — говорится в сообщении погранслужбы в телеграм-канале. Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска.

Отмечается, что ограничения движения применяются к грузовикам, блокада может длиться более 6 часов. В настоящее время в очереди на выезд с Украины в Польшу стоит 681 грузовик, на въезд в страну около 100.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 06.09.2025
На аукцион выставлена первая скрипка Альберта Эйнштейна
0
243
12:43 06.09.2025
8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»
0
270
12:37 06.09.2025
В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
0
288
12:15 06.09.2025
Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
0
346
10:30 06.09.2025
Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
0
461
09:30 06.09.2025
В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
0
465
09:10 06.09.2025
В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
0
480
09:05 06.09.2025
AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
0
362
09:00 06.09.2025
На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
0
508
22:46 05.09.2025
Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
0
761

Возврат к списку