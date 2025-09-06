Польские фермеры снова не пускают украинские грузовики через пункт пропуска «Медыка — Шегини»

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры в очередной раз заблокировали движение для украинских грузовиков через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«Сегодня в 12:50 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) польские митингующие перекрыли движение перед КПП „Медыка“ (напротив украинских „Шегинь“)», — говорится в сообщении погранслужбы в телеграм-канале. Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска.

Отмечается, что ограничения движения применяются к грузовикам, блокада может длиться более 6 часов. В настоящее время в очереди на выезд с Украины в Польшу стоит 681 грузовик, на въезд в страну около 100.