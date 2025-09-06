Для спецслужб прозрачны все мессенджеры - Песков

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

Он упомянул об этом, комментируя ситуацию с WhatsApp и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — отметил представитель Кремля. Это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами, указал Песков.