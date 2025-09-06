Словакия может помочь с логистикой в рамках гарантий безопасности Украине - Фицо
16:05 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия не направит солдат на Украину, но окажет логистическое содействие при обеспечении международных гарантий безопасности этой стране. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, выступая в эфире Словацкого радио в программе «Субботние диалоги».
«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких своих солдат. С другой стороны, однако, Словакия является важной страной с точки зрения логистики. В случае [договоренности] о гарантиях безопасности [для Украины], мы сможем помочь. Мы готовы [к этому]», — отметил премьер.
