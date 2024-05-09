В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет, состоящий из военнослужащих — участников специальной военной операции, вышел на брусчатку Красной площади в Москве во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



Фронтовики впервые с начала спецоперации приняли участие в параде Победы. В строю идут офицеры и солдаты, которые прибыли с линии боевого столкновения. Среди них — военнослужащие, участвовавшие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербовое — Работино.





