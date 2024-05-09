В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО
12:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фронтовики впервые с начала спецоперации приняли участие в параде Победы. В строю идут офицеры и солдаты, которые прибыли с линии боевого столкновения. Среди них — военнослужащие, участвовавшие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербовое — Работино.
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