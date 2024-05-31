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Из-за экстремальной жары в Индии за сутки погибли около 20 человек

10:35 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстремальная жара стала причиной гибели по меньшей мере 20 человек в Индии за сутки. Об этом сообщает телеканал India TV Hindi.

Самое большое число жертв за минувшие сутки было зафиксировано в восточном штате Одиша. Там погибли 10 человек. По словам врача местного государственного госпиталя, восемь из них умерли еще до прибытия в больницу.

В соседнем штате Джаркханд жара стала причиной смерти четырех человек. Трое из них умерли в больнице. Медики считают причиной смерти перегрев.


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