Из-за экстремальной жары в Индии за сутки погибли около 20 человек

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстремальная жара стала причиной гибели по меньшей мере 20 человек в Индии за сутки. Об этом сообщает телеканал India TV Hindi.



Самое большое число жертв за минувшие сутки было зафиксировано в восточном штате Одиша. Там погибли 10 человек. По словам врача местного государственного госпиталя, восемь из них умерли еще до прибытия в больницу.



В соседнем штате Джаркханд жара стала причиной смерти четырех человек. Трое из них умерли в больнице. Медики считают причиной смерти перегрев.





