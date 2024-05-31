В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
13:19 31.05.2024
«Санкт-Петербургский государственный университет – старейший и один из крупнейших российских университетов, который не только имеет богатую научную историю, но и продолжает активно развиваться. Сегодня СПбГУ участвует в ряде мер национального проекта «Наука и университеты». Например, в вузе созданы лаборатории по программе мегагрантов, идет обновление приборной базы. Благодаря поддержанию таких образовательных и научно-исследовательских центров мы сможем достичь технологического лидерства – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации, член Попечительского совета СПбГУ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что Санкт-Петербургский университет внес большой вклад в развитие космических исследований и освоение космического пространства российскими учеными.
Так, именно в этом университете Александр Попов передал первый радиосигнал, а сегодня современные системы радиосвязи позволяют космонавтам общаться далеко за пределами Земли.
В СПбГУ учился знаменитый во всем мире инженер, ученый в области ракетно-космической техники Валентин Глушко. Он сконструировал первый в мире электротермический ракетный двигатель, а также жидкостные ракетные двигатели, установленные практически на всех отечественных ракетах, летавших в космос. Именно двигатели, разработанные конструктором, вывели на орбиту первый спутник Земли, космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.
Ученые Санкт-Петербургского университета первыми в мире провели исследования бактериальных биопленок в космосе, занимаются изучением влияния космических полетов на организм космонавтов, моделируют процессы, ответственные за космические взрывы и многое другое. Кроме того, в Минералогическом музее СПбГУ представлена богатая коллекция метеоритов, насчитывающая более 75 ценных образцов, признанных ценностью мирового значения.
Как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета член-корреспондент РАН Николай Кропачев, этот запуск – дань уважения всем выпускникам СПбГУ и особенный подарок выпускникам юбилейного года.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета внесли немалый вклад в освоение космического пространства и продолжают делать это сегодня. Благодаря их упорству и таланту совершаются открытия, которые творят историю. Уверен, что и запуск ракеты, историческое для нашего Университета событие, станет для выпускников символом стремления к новым великим достижениям и открытиям, а для всех универсантов – предметом гордости», – сказал Николай Кропачев.
Вместе с логотипом 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета на корпусе ракеты «Союз» разместили наклейки, посвященные 90-летию первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова, а также 65-летию Российских студенческих отрядов.
Напомним, ранее в рамках празднования юбилея СПбГУ Международный астрономический союз назвал малую планету в поясе астероидов Солнечной системы в честь университета – Spbuni.
Кроме того, флаг университета был доставлен на борт Международной космической станции и подписан космонавтами. К 300-летию СПбГУ его представители также получили поздравление с МКС.
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