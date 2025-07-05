Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Украины очень сложная. Об этом он заявил журналистам, рассказывая о своем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, состоявшемся 4 июля.

«Мы говорили о разных вещах. У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», — сказал американский лидер представителям прессы на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси. «Это очень сложная ситуация», — добавил он. Слова Трампа привел пресс-пул Белого дома.

Глава вашингтонской администрации также отметил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 3 июля. «Он хочет идти до конца», — утверждал американский лидер, выразив сомнение в настрое Москвы на урегулирование конфликта на Украине. «Это нехорошо», — полагает Трамп.