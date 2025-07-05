Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российских сил перекрывают все пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области и берут город в охват. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — сказал он.