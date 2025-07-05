Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
09:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения российских сил перекрывают все пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области и берут город в охват. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:00 05.07.2025
- Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
- 09:30 05.07.2025
- В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
- 08:50 05.07.2025
- В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
- 08:40 05.07.2025
- Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
- 08:30 05.07.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
- 21:20 04.07.2025
- США угрожают ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию
- 20:40 04.07.2025
- Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ
- 20:25 04.07.2025
- Партию Илона Маска готовы поддержать 40% американцев - опрос
- 19:45 04.07.2025
- В Чехии десятки тысяч потребителей остаются без электричества после блэкаута
- 18:44 04.07.2025
- Александр Беглов: Сбер – ключевой партнер Петербурга в области цифровизации и искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать