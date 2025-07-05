Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп признал, что РФ удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал главу российского государства Владимира Путина профессионалом.

«Мы много говорили о санкциях», — отметил американский лидер, рассказывая о телефонном разговоре с президентом России, состоявшемся 3 июля. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси в субботу.

«Ему удавалось справляться с санкциями», — подчеркнул Трамп, говоря о российском лидере. «Но это довольно жесткие санкции», — добавил он, имея в виду возможность введения новых антироссийских рестрикций в связи с конфликтом на Украине. «Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», — сказал глава вашингтонской администрации. «Они могут последовать», — повторил Трамп. По его мнению, президент России «не в восторге» в связи с возможностью этого.

Трамп также выразил уверенность в том, что он «проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана».

3 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он стал четвертым за полтора месяца и шестым с начала года, следует из подсчетов ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что беседа лидеров России и США продлилась почти час. Главы государств обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 июля, что РФ продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно.