Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
10:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп признал, что РФ удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал главу российского государства Владимира Путина профессионалом.
«Мы много говорили о санкциях», — отметил американский лидер, рассказывая о телефонном разговоре с президентом России, состоявшемся 3 июля. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси в субботу.
«Ему удавалось справляться с санкциями», — подчеркнул Трамп, говоря о российском лидере. «Но это довольно жесткие санкции», — добавил он, имея в виду возможность введения новых антироссийских рестрикций в связи с конфликтом на Украине. «Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», — сказал глава вашингтонской администрации. «Они могут последовать», — повторил Трамп. По его мнению, президент России «не в восторге» в связи с возможностью этого.
Трамп также выразил уверенность в том, что он «проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана».
3 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он стал четвертым за полтора месяца и шестым с начала года, следует из подсчетов ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что беседа лидеров России и США продлилась почти час. Главы государств обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 июля, что РФ продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно.
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