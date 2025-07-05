В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
08:50 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жилые дома были повреждены в результате атаки БПЛА на Энгельс и Саратов, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — говорится в сообщении.
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