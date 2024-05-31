В РФ производится более 80% жизненно необходимых лекарств - Мурашко

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производятся в России, проведена масштабная работа по увеличению доли отечественных препаратов на российском фармрынке. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Более 80% препаратов из списка ЖНВЛП производятся на территории Российской Федерации», — сказал Мурашко в своем приветствии всероссийской конференции «Фарммедобращение 2024».



Он отметил, что российский рынок лекарств стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. «Проведена масштабная работа по увеличению доли на рынке отечественных лекарств, по совершенствованию мониторинга цен и регуляторных процедур по регистрации лекарственных препаратов, по контролю запасов в медицинских организациях и в аптечных, и по внедрению онлайн-продаж лекарственных препаратов», — отметил министр.





