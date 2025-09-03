0
0
73
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 105 украинских БПЛА

09:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября текущего года до 07:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Смоленской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 03.09.2025
Парад в Пекине прошел блестяще — Путин
0
35
09:05 03.09.2025
Человечество вновь стоит перед выбором: мир или война — Си Цзиньпин
0
88
22:40 02.09.2025
Трамп заявил, что следит за действиями Москвы и Киева, обещал вскоре принять меры
0
634
22:00 02.09.2025
Во Франции выдали ордера на арест Башара Асада и ряда бывших чиновников Сирии — AFP
0
627
21:20 02.09.2025
Путин назвал хорошей инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
0
679
20:40 02.09.2025
Польша попросила США пригласить ее в G20 — МИД
0
681
20:00 02.09.2025
Запад может потерпеть поражение в противостоянии с ШОС — президент Финляндии
0
727
19:20 02.09.2025
Хуситы утверждают, что атаковали Генеральный штаб армии Израиля
0
755
18:40 02.09.2025
Пакистан «решительно настроен» укреплять двусторонние связи с Россией — премьер
0
750
18:00 02.09.2025
Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ
0
772

Возврат к списку