За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 105 украинских БПЛА
09:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября текущего года до 07:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Смоленской области», — сказали там.
