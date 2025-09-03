Парад в Пекине прошел блестяще — Путин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мероприятия по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом в Пекине прошли блестяще, на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

Путин сообщил, что утром они вместе приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы, проводимых китайскими друзьями. КНР в том числе провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад.

«Все эти мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — подчеркнул Путин.