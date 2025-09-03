Человечество вновь стоит перед выбором: мир или война — Си Цзиньпин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества», — сказал китайский лидер.