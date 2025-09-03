0
НОВОСТИ

ВС США уничтожили в море 11 членов наркокартеля Tren de Aragua — Трамп

10:00 03.09.2025

Вооруженные силы США в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Удар произошел, когда направлявшиеся в сторону Соединенных Штатов террористы находились в международных водах и перевозили незаконные наркотические средства. В результате удара 11 террористов были убиты», — указал он.

