Китай продемонстрировал на параде гиперзвуковые ракеты

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) показала на торжественном параде в Пекине гиперзвуковые баллистические ракеты «Дунфэн-17» и «Дунфэн-26Д», передает корреспондент ТАСС.

Как утверждалось в трансляции парада, эти ракеты могут применяться «в любых погодных условиях». Они отличаются высокой скоростью, бронепробиваемостью и точностью.

Также НОАК показала гиперзвуковую ракету «Инцзи-21».

Отдельно были продемонстрированы гиперзвуковые противокорабельные ракеты, «Инцзи-19», «Инцзи-17» и «Инцзи-20».