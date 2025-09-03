Более 790 бывших иностранцев за полгода перестали быть гражданами РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о прекращении российского гражданства за полгода принято в отношении более 790 бывших иностранцев. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«В отношении 791 лица приняты решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в материалах.

26 октября 2023 года вступил в силу закон «О гражданстве РФ», которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Согласно ч. 1 ст. 24 данного закона приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.