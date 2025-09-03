Более 790 бывших иностранцев за полгода перестали быть гражданами РФ
10:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о прекращении российского гражданства за полгода принято в отношении более 790 бывших иностранцев. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«В отношении 791 лица приняты решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в материалах.
26 октября 2023 года вступил в силу закон «О гражданстве РФ», которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Согласно ч. 1 ст. 24 данного закона приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.
НОВОСТИ
- 11:00 03.09.2025
- Россиян стало больше ездить в Китай, чем китайских туристов в РФ — Чернышенко
- 10:57 03.09.2025
- В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub
- 10:20 03.09.2025
- Китай продемонстрировал на параде гиперзвуковые ракеты
- 10:05 03.09.2025
- Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года — Рособрнадзор
- 10:00 03.09.2025
- ВС США уничтожили в море 11 членов наркокартеля Tren de Aragua — Трамп
- 09:32 03.09.2025
- Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции в Ростовской области
- 09:20 03.09.2025
- Парад в Пекине прошел блестяще — Путин
- 09:05 03.09.2025
- Человечество вновь стоит перед выбором: мир или война — Си Цзиньпин
- 09:00 03.09.2025
- За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 105 украинских БПЛА
- 22:40 02.09.2025
- Трамп заявил, что следит за действиями Москвы и Киева, обещал вскоре принять меры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать