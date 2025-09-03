Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года — Рособрнадзор
10:05 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоговое сочинение, служащее допуском к государственной итоговой аттестации для учащихся 11-х классов, состоится 3 декабря 2025 года. Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля. В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля», — говорится в сообщении.
