Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции в Ростовской области
09:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области. Ночью пассажиров и сотрудников эвакуировали, сейчас здание оцеплено, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В результате атаки БПЛА этой ночью на ж/д станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы», — написал он в своем телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что в настоящее время поезда идут с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам.
