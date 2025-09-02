Трамп заявил, что следит за действиями Москвы и Киева, обещал вскоре принять меры
22:40 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трампа заявил, что очень внимательно следит за действиями Москвы и Киева применительно к урегулированию конфликта на Украине, и пообещал принять определенные меры в следующие несколько дней.
«Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трамп говорил о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским. «Я узнал вещи, которые будут очень интересны. Я думаю, что в следующие несколько дней вы узнаете», — добавил Трамп, говоря о возможных шагах американской стороны.
