В Литве на месте демонтированных воинских мемориалов дежурит полиция
09:45 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На мемориалах в целях недопущения возможных административных нарушений организовано усиленное патрулирование, в том числе дежурят полицейские в штатском», — говорится в сообщении.
Как пояснил департамент, перед правоохранителями была поставлена задача следить за возможной демонстрацией запрещенной советской символики и наказывать тех, кто не намерен соблюдать этот запрет. Полиция усилила контроль на объектах, связанных с советскими воинскими захоронениями, по всей стране.
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