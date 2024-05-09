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В Литве на месте демонтированных воинских мемориалов дежурит полиция

09:45 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Литвы организовала в День Победы дежурство на месте демонтированных воинских мемориалов, которые были крупнейшими в стране, в Вильнюсе и Клайпеде. Об этом сообщил департамент полиции балтийской республики.

«На мемориалах в целях недопущения возможных административных нарушений организовано усиленное патрулирование, в том числе дежурят полицейские в штатском», — говорится в сообщении.

Как пояснил департамент, перед правоохранителями была поставлена задача следить за возможной демонстрацией запрещенной советской символики и наказывать тех, кто не намерен соблюдать этот запрет. Полиция усилила контроль на объектах, связанных с советскими воинскими захоронениями, по всей стране.


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