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НОВОСТИ

Задержаны участники преступления, совершившие мошенничество в особо крупном размере в отношении Сбербанка

10:26 31.05.2024

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии подразделений безопасности Сбера были установлены и задержаны участники преступной группы, организовавшей незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их дальнейшему хищению.
Глава преступной группы также был установлен, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принято решение об объявлении данного фигуранта в международный розыск, принимаются меры по экстрадиции в Россию.
«Благодаря слаженным действиям правоохранителей и сотрудников службы безопасности Сбербанка удалось в сжатые сроки установить участников преступной группы, которые в результате реализации изощренной преступной схемы осуществили хищение предметов лизинга у банка, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Установлены не только соучастники этого преступления, но и главный организатор группы, частично установлена и найдена похищенная техника. Совместно с МВД мы продолжим работу по завершению расследования этого преступления, чтобы все причастные понесли заслуженное наказание, а ущерб банку был возмещен. Все преступления против банка всегда раскрываются, так будет и в этот раз».

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