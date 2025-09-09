До конца года Киеву нужно дополнительно $7,2 млрд на военные нужды — СМИ
13:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киеву снова требуется увеличить военный бюджет страны, на этот раз на 300 млрд гривен ($7,2 млрд) только для двух последних месяцев текущего года, однако финансировать эти расходы пока некому. Об этом пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в украинской власти.
Издание отмечает, что в конце июля государственный бюджет Украины на 2025 год уже менялся за счет увеличения финансирования ВСУ на $9,8 млрд. Теперь же, как утверждается в статье, только для ноября и декабря на военные расходы понадобится дополнительно почти три четверти от суммы, одобренной в июле. Новые изменения должны быть приняты до конца октября.
Появление новой «дыры» в оборонном бюджете в статье объясняется тем, что кабмин премьер-министра Юлии Свириденко каждую неделю выделяет средства из бюджета на новые программы поддержки, не связанные с обороной.
