До конца года Киеву нужно дополнительно $7,2 млрд на военные нужды — СМИ

13:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киеву снова требуется увеличить военный бюджет страны, на этот раз на 300 млрд гривен ($7,2 млрд) только для двух последних месяцев текущего года, однако финансировать эти расходы пока некому. Об этом пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в украинской власти.

Издание отмечает, что в конце июля государственный бюджет Украины на 2025 год уже менялся за счет увеличения финансирования ВСУ на $9,8 млрд. Теперь же, как утверждается в статье, только для ноября и декабря на военные расходы понадобится дополнительно почти три четверти от суммы, одобренной в июле. Новые изменения должны быть приняты до конца октября.

Появление новой «дыры» в оборонном бюджете в статье объясняется тем, что кабмин премьер-министра Юлии Свириденко каждую неделю выделяет средства из бюджета на новые программы поддержки, не связанные с обороной.

