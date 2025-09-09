День программиста и День Москвы в «Музеоне» 13 сентября отметят хакатоном
В Москве отметят День программиста, который в этом году совпадет с празднованием 878-летия Москвы. В парке искусств «Музеон» пройдет двойной праздник для специалистов в сфере информационных технологий и студентов профильных направлений. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, они смогут поучаствовать в IT-зарядке, турнирах по настольным играм и хакатоне. В этом соревновании программистов смогут попробовать свои силы смогут все желающие от 18 лет.
«Нужно подать онлайн-заявку и принести с собой ноутбук. Участникам предложат создать небольшое приложение на любом языке программирования», — отметила заммэра.
Планируются три этапа-спринта — в 16:00, 17:00 и 18:00, в каждый из них допустят до 20 человек. За 40 минут участникам нужно будет написать, протестировать и отладить код, после чего загрузить результаты в хранилище. Процесс будет идти на бесплатной столичной платформе для разработки программного обеспечения Mos.Hub. За два года к ней подключились уже более 25 тыс. человек, создавших примерно 30 тыс. проектов. Организаторы рекомендуют участникам заранее зарегистрироваться в экосистеме на сайте Mos.Hub//Парк.Код и изучить ее функционал. Затем решения участников хакатона будут проверены при помощи с помощью специально подготовленного скрипта.
Награды вручат двум победителям в каждом блоке - самому быстрому и набравшему наибольшее количество баллов. Хакатон будет проходить в последние дни проведения форума «Территория будущего. Москва 2030» и гости состязания смогут посетить павильон, посвященный цифровым технологиям Москвы и познакомиться с его экспозицией.
