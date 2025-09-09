Премьер Непала подал в отставку после массовых акций протеста против блокировки соцсетей
13:05 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с массовыми акциями протеста в стране. Об этом сообщил его помощник Пракаш Силвал, передает агентство Reuters.
Ранее с таким требованием выступили протестующие.
