Глава Генштаба РФ проверил работу на передовых пунктах управления «Центра» в зоне СВО
12:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил работу на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск „Центр“, действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
