0
0
171
НОВОСТИ

Глава Генштаба РФ проверил работу на передовых пунктах управления «Центра» в зоне СВО

12:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил работу на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск „Центр“, действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 25.10.2025
Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Франции на негативный
0
72
12:30 25.10.2025
Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым — Песков
0
142
11:30 25.10.2025
Жильцов квартиры после смерти владельца нельзя просто выгнать — депутат
0
243
11:00 25.10.2025
Россия уже переориентировала поставки газа, нефти и угля с Запада на Восток и Юг — Цивилев
0
289
10:30 25.10.2025
Более 1,6 тыс. фур зафиксировано на границе Белоруссии и Литвы после ее закрытия Вильнюсом
0
305
10:00 25.10.2025
Водителей Донбасса и Новороссии могут лишить прав с 2026 года без смены госномеров
0
342
09:30 25.10.2025
Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Сочи
0
326
09:00 25.10.2025
Президент Петро назвал ложью заявление США о росте производства кокаина в Колумбии
0
356
08:50 25.10.2025
Первым контактом нового премьера Японии с зарубежными лидерами стала «коалиция желающих»
0
399
08:40 25.10.2025
РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
0
403

Возврат к списку