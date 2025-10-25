Глава Генштаба РФ проверил работу на передовых пунктах управления «Центра» в зоне СВО

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил работу на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск „Центр“, действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.