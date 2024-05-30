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Глава СПЧ привел данные по погибшим и пострадавшим от атак ВСУ в Белгородской области

20:35 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 800 мирных жителей ранены и 175 погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты и население в Белгородской области. Такие данные привел глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ответ на заявление официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей.

«[В Белгородской области] разрушено или повреждено уже 18 тысяч квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения, убито 175 человек, почти 800 ранено», — приводятся слова Фадеева в телеграм-канале СПЧ.

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