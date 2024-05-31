Сбер поднял ставку по своему основному вкладу до 18% годовых
09:18 31.05.2024
Как объяснили в Сбере, максимальная ставка доступна клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца. Отмечается, что максимальная ставка доступна при вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке вкладов «Лучший ».
В банке рассказали, что этот вклад стал самым популярным в линейке Сбера и признан лучшим банковским вкладом сервисом «Сравни.ру». В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. Как уточнили в Сбере, в 2023 году доля вклада «Лучший %» в открытиях составляла 40, а в 2024 году выросла до 57%.
«Мы видим высокий запрос на сберегательные продукты на рынке и хотим поддержать всех наших клиентов. Улучшение условий прошло и еще пройдет по целому ряду наших розничных продуктов. Мы уже повысили ставки по линейке СберВклад, сделали выгодный приветственный бонус для новых открытий «Накопительного счета». А теперь и ставка по линейке вкладов «Лучший » – лучшая на рынке. Важно, что это не рекламная ставка на 2-3 месяца, а ставка для вклада на 6 или 7 месяцев, то есть для долгосрочных сбережений и максимизации доходности», – прокомментировали в пресс-службе Сбера.
В скором времени Сбер анонсирует и другие обновления, которые, мы уверены, заинтересуют клиентов.
Напомним, за 2023 год рублевый портфель Сбера по физическим лицам (без эскроу-счетов) вырос на 21 и достиг 17,8 трлн руб. При этом рост произошел как по портфелю вкладов, так и по количеству клиентов. Так, за прошлый год Сбер привлек дополнительно 1,7 млн вкладчиков. Кроме того, с начала 2024 года число вкладчиков достигло 15,6 млн, увеличившись на 3,7 млн человек.
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