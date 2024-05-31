0
0
0
НОВОСТИ

Сбер поднял ставку по своему основному вкладу до 18% годовых

09:18 31.05.2024

Сбер поднял ставку по своему вкладу «Лучший » до 18 годовых, сообщает пресс-служба банка. Предложение будет доступно до 30 июня включительно.
Как объяснили в Сбере, максимальная ставка доступна клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца. Отмечается, что максимальная ставка доступна при вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке вкладов «Лучший ».
В банке рассказали, что этот вклад стал самым популярным в линейке Сбера и признан лучшим банковским вкладом сервисом «Сравни.ру». В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. Как уточнили в Сбере, в 2023 году доля вклада «Лучший %» в открытиях составляла 40, а в 2024 году выросла до 57%.
«Мы видим высокий запрос на сберегательные продукты на рынке и хотим поддержать всех наших клиентов. Улучшение условий прошло и еще пройдет по целому ряду наших розничных продуктов. Мы уже повысили ставки по линейке СберВклад, сделали выгодный приветственный бонус для новых открытий «Накопительного счета». А теперь и ставка по линейке вкладов «Лучший » – лучшая на рынке. Важно, что это не рекламная ставка на 2-3 месяца, а ставка для вклада на 6 или 7 месяцев, то есть для долгосрочных сбережений и максимизации доходности», – прокомментировали в пресс-службе Сбера.
В скором времени Сбер анонсирует и другие обновления, которые, мы уверены, заинтересуют клиентов.
Напомним, за 2023 год рублевый портфель Сбера по физическим лицам (без эскроу-счетов) вырос на 21 и достиг 17,8 трлн руб. При этом рост произошел как по портфелю вкладов, так и по количеству клиентов. Так, за прошлый год Сбер привлек дополнительно 1,7 млн вкладчиков. Кроме того, с начала 2024 года число вкладчиков достигло 15,6 млн, увеличившись на 3,7 млн человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:07 30.05.2024
На церемонию годовщины высадки союзников в Нормандии Россия не приглашена – Елисейский дворец
0
667
20:35 30.05.2024
Глава СПЧ привел данные по погибшим и пострадавшим от атак ВСУ в Белгородской области
0
745
20:15 30.05.2024
США проводят в ряде постсоветских стран «военно-гражданскую операцию» - СМИ
0
764
20:13 30.05.2024
Венгерские активисты напомнили Макрону, чем закончился поход Наполеона на Россию
0
732
18:35 30.05.2024
Правительство РФ направило в Госдуму поправки к налоговому законодательству
0
738
17:00 30.05.2024
Столтенберг снова призвал подумать о снятии запрета на удары западным оружием по территории РФ
0
778
16:40 30.05.2024
Более половины опрошенных в Польше поддерживают размещение в их стране ядерного оружия
0
793
16:20 30.05.2024
США передали Украине закрытые чертежи вооружений и даже перевели их на украинский язык - NYT
0
969
16:06 30.05.2024
Швеция предложила ЕС ввести пошлины на все продовольствие из РФ и Белоруссии
0
821
15:50 30.05.2024
Власти Финляндии работают над тем, чтобы «восстановить необходимое приграничное движение» на границе с РФ
0
917

Возврат к списку