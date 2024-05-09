В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде
11:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как и год назад, глава государства в своей речи выделил также участников специальной военной операции. Президент предложил собравшимся почтить память бойцов, погибших на Украине.
«Объявляется минута молчания», — обратился глава государства к построенным на Красной площади войскам и гостям парада.
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