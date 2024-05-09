В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания. Произнося речь на параде в честь 79-й годовщины Победы глава государства предложил почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.



Как и год назад, глава государства в своей речи выделил также участников специальной военной операции. Президент предложил собравшимся почтить память бойцов, погибших на Украине.



«Объявляется минута молчания», — обратился глава государства к построенным на Красной площади войскам и гостям парада.







