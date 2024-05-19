К поискам президента Ирана Европа подключила орбитальную систему Copernicus
21:11 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз задействовал свою спутниковую систему наблюдения за поверхностью земли Copernicus для помощи Ирану в поиске вертолета, перевозившего президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, курирующий в Еврокомиссии вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации.
«По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения за поверхностью земли Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолетом, перевозившим президента Ирана и его команду», — написал он в соцсети X.
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