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НОВОСТИ

К поискам президента Ирана Европа подключила орбитальную систему Copernicus

21:11 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз задействовал свою спутниковую систему наблюдения за поверхностью земли Copernicus для помощи Ирану в поиске вертолета, перевозившего президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, курирующий в Еврокомиссии вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации.

«По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения за поверхностью земли Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолетом, перевозившим президента Ирана и его команду», — написал он в соцсети X.

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