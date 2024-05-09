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Пожар на нефтебазепод Анапой, возникший после падения БПЛА, ликвидирован

09:30 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе под Анапой, возникшее после падения нескольких сбитых беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По данным МЧС Краснодарского края, в 07:40 пожар локализовали», — говорится в сообщении.

В ночь со среды на четверг украинская сторона предприняла попытку атаки на нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы, в результате чего начался пожар и были повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.


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