В Кишиневе провокаторы попыталась помешать шествию "Бессмертного полка"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из нескольких провокаторов попыталась оскорбить участников стартовавшего в Кишиневе шествия Бессмертного полка. Как передает корреспондент ТАСС с места события, они вышли к центральной площади города с флагами Румынии и Франции, выкрикивают оскорбления и русофобские лозунги, призывают праздновать 9 мая День Европы. Участники марша не обращают внимание на действия провокаторов, которых охраняет полиция.



В прошлом году правящая в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности выступили с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако это предложение было негативно воспринято общественностью и отложено. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь города организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, в четверг в Кишиневе и других городах страны стартовали Марши Победы, был организован широкий круг праздничных мероприятий. К их организации подключилась мэрия Кишинева, общественные деятели и политические партии страны.



По разным оценкам, в рядах Красной армии воевало около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят десятки тысяч людей.







