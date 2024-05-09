Генсек НАТО заявил, что ввод войск альянса на Украину не планируется
12:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — сказал он. Вместо этого, как отметил Столтенберг, Киев просит страны Североатлантического альянса предоставить больше военной помощи.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа сообщила, что страны НАТО намерены провозгласить отказ от идеи ввода своих войск на Украину на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне. Согласно тексту, фраза «никаких сапог на земле» станет одной из ключевых в документе. В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии, отмечала газета.
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