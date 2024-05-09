Несмотря на холод участники парада переоделись в летнюю форму
10:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На Красной площади ветрено, температура около нуля градусов. Хотя утром шел снег, сейчас небо проясняется, а майское солнце немного обогревает гостей.
Первым в летней форме на Красной площади появился сводный военный оркестр. Под четкий ритм барабана военнослужащие проследовали к своему месту напротив центральной трибуны.
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