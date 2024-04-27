ВВП РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3% — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин со ссылкой на мнения экспертов дал прогноз о росте валового внутреннего продукта (ВВП) страны более чем на 3 процента по итогам 2024 года.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3 процентов», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

При этом он подчеркнул: «Дело, конечно, не в том, чтобы составить или скорректировать прогноз, а потом просто ждать и смотреть, что и как будет происходить в реальной жизни».

«Нам, безусловно, нужны именно активные действия со стороны правительства, регионов, которые поддержат, стимулируют деловую и инвестиционную активность, помогут открывать новые производства, в том числе высокотехнологичные, создавать современные рабочие места, удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка, в первую очередь — за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг, более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками», — поставил задачу Путин.