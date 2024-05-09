Из-за боев в Рафахе переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены - СМИ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем насчет обмена пленными приостановились из-за продолжающихся боевых действий в Рафахе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на два источника, близких к переговорам.



По их информации, ХАМАС все еще готов продолжать переговоры, однако из-за военной операции Израиля в Рафахе движение отдалилось от обсуждений. Источники подчеркнули, что это не означает полного провала переговоров. Они отметили, что представители США остаются в Дохе для наблюдения за ситуацией и поддержания контактов со всеми сторонами.



7 мая член руководства радикальной группировки Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не пойдет на сделку по обмену пленными с Израилем в условиях эскалации агрессии в секторе Газа.



