Из-за боев в Рафахе переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены - СМИ
20:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, ХАМАС все еще готов продолжать переговоры, однако из-за военной операции Израиля в Рафахе движение отдалилось от обсуждений. Источники подчеркнули, что это не означает полного провала переговоров. Они отметили, что представители США остаются в Дохе для наблюдения за ситуацией и поддержания контактов со всеми сторонами.
7 мая член руководства радикальной группировки Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не пойдет на сделку по обмену пленными с Израилем в условиях эскалации агрессии в секторе Газа.
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