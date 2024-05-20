Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил телеканал «360» с 10-летним юбилеем
10:40 20.05.2024
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Фото Антона Чернова
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы. Но самое главное – что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности. Спасибо, что находитесь в поиске, всё время ищете что-то новое, – сказал Андрей Воробьёв. – Я хотел бы поблагодарить гендиректора ВГТРК Олега Борисовича Добродеева, который в 2014-м очень помог. Тогда важно было собрать команду, дать свободу творческим и талантливым людям. И считаю, это получилось».
За эти 10 лет телеканал «360» вырос в крупную региональную медиакомпанию. Сегодня она занимает лидирующие позиции в сегменте электронных СМИ и диджитал-ресурсов Московской области, имеет значительную аудиторию в Подмосковье и широкий федеральный охват (около 90 млн человек). Сайт 360.ru ежедневно посещают порядка 1 млн пользователей. Еще более 1,5 млн являются подписчиками в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграм» , на платформах RuTube и Яндекс.Дзен.
«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета, – сказал бывший генеральный директор «360», а сегодня заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. – Телеканал «360» – это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются. Это новости, программы о том, что происходит в столичном регионе, это самые современные тренды и тенденции, быстрая реакция на события. «360» – это также сайт, социальные сети, все современные способы доставки информации».
У «360» ряд крупных наград – 6 «ТЭФИ», премии «Рунета», «Золотой луч», «ТЭФИ-капитал», «Золотая кнопка YouTube», «Большая цифра». Зрители получают эксклюзивную информацию из первых уст.
«Мы стараемся показывать что-то новое, современное. Как ни странно, несмотря на то, что некоторые иностранцы ушли из России, тренды в моде сохраняются. У молодежи каждый день меняется сфера потребления. Поэтому мы хотим создавать новые форматы, делать не только новости, но и каким-то способом вовлекать людей, чтобы они с нами взаимодействовали, обратную связь получали», – рассказал генеральный директор «360» Алексей Каклюгин.
Прямые эфиры, интервью, специальные репортажи, познавательные рубрики идут в круглосуточном режиме. Каждая из программ имеет свою постоянную аудиторию. Например, трэвел-проект «Лето в Подмосковье» рассказывает о том, что любопытного можно увидеть в регионе, где можно провести выходные или целый отпуск.
Зрителям полюбились и «Полезные новости», где можно получить практический совет – как выбрать подарок на Новый год или подержанный автомобиль.
Яркий проект – «Внимание! Еда!». Ведущие покупают самые популярные продукты и отдают в независимую лабораторию «Роскачества». По результатам исследования эксперты выносят вердикт: всегда ли безопасно то, что вкусно.
Необычный формат имеет и программа о погоде. Две съемочные группы на метеомобилях едут в разные города Подмосковья, чтобы дать максимально точный прогноз.
«Я веду прогноз погоды на «360», это прямые эфиры, у нас там разные активности происходят. У меня папа – военный, я жила в разных местах, в том числе за границей и признаюсь – открыла для себя Подмосковье. Говорю своим друзьям: «Ребята, вам не нужно ездить в Париж, чтобы съесть круассан, устрицы или увидеть страусиную ферму – все это есть в Московской области»! – рассказала губернатору Алина Засобина. – Наша погода на канале «360» стала, не побоюсь этого слова, народным любимцем. Вот мы едем на метеомобиле, и люди машут руками навстречу. А когда выставляем метеостанцию, с которой путешествуем, к ней бегут и дети, и женщины, и мужчины».
На канале также есть научные, финансовые, деловые, автомобильные, развлекательные и другие разнообразные программы, рассчитанные на самую широкую зрительскую аудиторию.
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