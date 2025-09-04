КНР готова вместе с РФ строить более справедливую систему глобального управления — МИД КНР
12:05 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов совместно с Россией работать над тем, чтобы раскрыть огромный потенциал в отношениях двух стран. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китай и Россия готовы следовать консенсусу, достигнутому на встрече глав государств двух стран <…>, продолжать плодотворное сотрудничество в различных областях, продолжать раскрывать огромный потенциал китайско-российских отношений и совместно играть активную роль в решении основных международных и региональных проблем, поддерживать глобальную стратегическую стабильность, международную беспристрастность и справедливость, а также совместно работать над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления», — сказал он, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Китай.
