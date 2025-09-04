Инновационный способ оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции запущен во Владивостоке
12:09 04.09.2025
В ходе Х Восточного экономического форума Сбер совместно с Администрацией города Владивосток запустили инновационный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь жители Владивостока смогут оплачивать проезд по геопозиции — без необходимости прикладывать карту к терминалу или передавать наличные водителю. Для совершения платежа потребуется только смартфон.
Для оплаты проезда достаточно сформировать маршрут поездки в картографическом сервисе, отследить время прибытия транспорта и оплатить в «два клика». Деньги спишутся с привязанной банковской карты, одновременно будет создан электронный билет.
Новый сервис уже действует на муниципальных маршрутах Владивостока, соединяющих остров Русский с материковой частью города, а к концу года появится во всем муниципальном общественном транспорте.
«Цель Сбера — создавать по-настоящему удобные и современные сервисы, которые помогают эффективно решать повседневные задачи граждан. Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, что повышает комфорт пассажиров и, безусловно, положительно влияет на эффективность перевозочного процесса», – отметил Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка.
«Мы стараемся представить наиболее комфортные условия для пассажиров, и конечно, используем для этого все современные возможности и технологии, наиболее подходящие нашему городу. Сегодня во Владивостоке действует несколько способов оплаты проезда в общественном транспорте. Это можно сделать банковскими картами, транспортной картой, виртуальной транспортной картой и помощью Qr-кода. Очередной важный шаг, который поспособствует удобству наших пассажиров — внедрение технологии геолокационной оплаты проезда. Уверен, современные условия жизни требуют современных подходов. И мы обязаны шагать в ногу со временем, внедряя инновационные возможности», – сказал Константин Шестаков, глава города Владивостока.
