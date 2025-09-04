0
Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны» за кражу активов РФ

12:20 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может поплатиться за передачу Украине $1,3 млрд прибыли от замороженных активов РФ «ценностями британской короны». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятие ценностей британской короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», — указал он в своем телеграм-канале.

