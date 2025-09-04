Участники «коалиции желающих» не пришли к единству по развертыванию войск на Украине — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники так называемой коалиции желающих не могут прийти к единому мнению относительно развертывания войск на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, коалиция разделилась на три части. Первая, куда входит Великобритания, готова отправить войска. Вторая, куда входит Италия, выступает против развертывания войск. Третья состоит из сомневающихся стран, таких как Германия. Помимо этого, остается неясным, будет ли коалиционное соглашение основано на взаимной обороне, что обяжет страны воевать вместе с Украиной против потенциального агрессора.