0
0
155
НОВОСТИ

Участники «коалиции желающих» не пришли к единству по развертыванию войск на Украине — FT

12:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники так называемой коалиции желающих не могут прийти к единому мнению относительно развертывания войск на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, коалиция разделилась на три части. Первая, куда входит Великобритания, готова отправить войска. Вторая, куда входит Италия, выступает против развертывания войск. Третья состоит из сомневающихся стран, таких как Германия. Помимо этого, остается неясным, будет ли коалиционное соглашение основано на взаимной обороне, что обяжет страны воевать вместе с Украиной против потенциального агрессора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 04.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
0
13:00 04.09.2025
КНР считает слова Каллас о вызове миропорядку призывом к конфронтации — МИД
0
19
12:32 04.09.2025
Количество солдат НАТО на базе в Румынии может удвоиться, составив 20 тыс. — ТВ
0
102
12:20 04.09.2025
Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны» за кражу активов РФ
0
142
12:09 04.09.2025
Инновационный способ оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции запущен во Владивостоке
0
134
12:07 04.09.2025
Сбер: Более половины компаний России в этом году столкнулись с кибератаками
0
133
12:05 04.09.2025
КНР готова вместе с РФ строить более справедливую систему глобального управления — МИД КНР
0
151
11:32 04.09.2025
Полиция задержала самопровозглашенную «Королеву Канады» и ее сторонников — СМИ
0
181
11:20 04.09.2025
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось — глава Минэкономразвития
0
204
11:05 04.09.2025
Элиты ФРГ опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар — СВР
0
228

Возврат к списку