Участники «коалиции желающих» не пришли к единству по развертыванию войск на Украине — FT
12:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники так называемой коалиции желающих не могут прийти к единому мнению относительно развертывания войск на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, коалиция разделилась на три части. Первая, куда входит Великобритания, готова отправить войска. Вторая, куда входит Италия, выступает против развертывания войск. Третья состоит из сомневающихся стран, таких как Германия. Помимо этого, остается неясным, будет ли коалиционное соглашение основано на взаимной обороне, что обяжет страны воевать вместе с Украиной против потенциального агрессора.
НОВОСТИ
- 13:05 04.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:00 04.09.2025
- КНР считает слова Каллас о вызове миропорядку призывом к конфронтации — МИД
- 12:32 04.09.2025
- Количество солдат НАТО на базе в Румынии может удвоиться, составив 20 тыс. — ТВ
- 12:20 04.09.2025
- Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны» за кражу активов РФ
- 12:09 04.09.2025
- Инновационный способ оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции запущен во Владивостоке
- 12:07 04.09.2025
- Сбер: Более половины компаний России в этом году столкнулись с кибератаками
- 12:05 04.09.2025
- КНР готова вместе с РФ строить более справедливую систему глобального управления — МИД КНР
- 11:32 04.09.2025
- Полиция задержала самопровозглашенную «Королеву Канады» и ее сторонников — СМИ
- 11:20 04.09.2025
- Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось — глава Минэкономразвития
- 11:05 04.09.2025
- Элиты ФРГ опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар — СВР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать