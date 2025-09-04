Сбер: Более половины компаний России в этом году столкнулись с кибератаками
12:07 04.09.2025
Свыше 50% компаний РФ в 2025 г. столкнулись с кибератаками, четверть из них призналась в финансовых потерях. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сессии «Инвестиции в киберустойчивость: как рискориентированый подход меняет традиционную модель кибербезопасности».
«По нашей оценке, в 2025 году уже было атаковано не менее 53% российских компаний, при этом 8 из 10 столкнулись с серьезными последствиями, четверть этих компаний признала, что они понесли существенные репутационные риски, еще одна четверть призналась в больших финансовых потерях. 48% признались, что у них были простои, их сайты и бизнес остановились», — рассказал он.
Кузнецов также отметил, что в среднем каждые три минуты одна из российских компаний подвергается серьезной кибератаке, а частота кибератак с начала года увеличилась в три раза.
Таким образом, ущерб от кибератак для экономики РФ может составить в 2025 г. около 1,5 трлн руб., отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«По нашей оценке, при росте атак в 3 раза в текущем году, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение, и ущерб российской экономике может составить около 1,5 трлн рублей. Это колоссальные цифры, они подтверждают наши опасения в том, что киберпреступники стали охотиться на другом уровне», – добавил он.
