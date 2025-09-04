Количество солдат НАТО на базе в Румынии может удвоиться, составив 20 тыс. — ТВ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество военнослужащих НАТО на авиабазе Михаил Когэлничану может быть удвоено, планируется размещение около 20 тыс. солдат. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По его данным, сейчас рассматривается возможность размещения дополнительных 10 тыс. военных якобы для противодействия «российской угрозе».