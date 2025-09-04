0
0
102
НОВОСТИ

Количество солдат НАТО на базе в Румынии может удвоиться, составив 20 тыс. — ТВ

12:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество военнослужащих НАТО на авиабазе Михаил Когэлничану может быть удвоено, планируется размещение около 20 тыс. солдат. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По его данным, сейчас рассматривается возможность размещения дополнительных 10 тыс. военных якобы для противодействия «российской угрозе».

